Tottenham prépare l’avenir. En début de semaine, les pensionnaires de White Hart Lane ont annoncé que Kyle Walker-Peters (21 ans) avait étendu son bail jusqu’en 2021. Puis, cela a été au tour de Davinson Sanchez (21 ans). Arrivé l’été dernier, il a prolongé son contrat jusqu’en 2024.

Ce jeudi, l’écurie présidée par Daniel Levy a décidé de blinder Harry Winks (22 ans). Les Spurs ont annoncé qu’il avait signé un nouveau contrat jusqu’en 2023. Une bonne nouvelle pour les Londoniens !

✍️ We are delighted to announce that @HarryWinks has signed a new contract with the Club, which will run until 2023.

