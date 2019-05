Alors que la Bundesliga s’est achevée hier, la dernière journée de Bundesliga.2 se déroulait cet après-midi. Si le titre était déjà acquis pour Cologne, les Geißböcke ont terminé la saison par un match nul sur la pelouse de Magdeburg (1-1). Le principal intérêt de cette journée était la lutte pour la deuxième place entre Paderborn et l’Union Berlin. Les premiers cités n’avaient qu’à l’emporter contre Dresde pour rallier la Bundesliga. Malgré l’ouverture du score de Philipp Klement (10e), l’équipe de Steffen Baumgart s’est inclinée 3-1 après un triplé de Baris Atik (18e, 37e et 63e).

La voie était dégagée pour l’Union Berlin qui devait battre Bochum. Le club de la capitale devait courir après le score après des buts d’Anthony Losilla (24e) et de Silvere Ganvoula (49e). Néanmoins ce dernier était exclu pour un second carton jaune (71e) et l’Union Berlin revenait au score avec des buts de Grischa Promel (83e) et de Joshua Mees (86e). Score final 2-2. Un résultat insuffisant pour empêcher Paderborn de monter en Bundesliga. Néanmoins, l’Union Berlin peut encore rallier l’élite en cas de victoire face au VfB Stuttgart lors des barrages.