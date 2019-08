Prêté à Leganés la saison dernière, où il a peu joué (5 apparitions en Liga), Andriy Lunin va avoir une nouvelle opportunité de se faire la main en Liga. Le Real Madrid l’a ainsi prêté à Valladolid.

Il jouera donc en Castilla et Leon pendant une saison, et il accompagnera deux autres joueurs prêtés par les Merengues aux Blanc et Violet, Javi Sanchez et Jorge de Frutos. Takefusa Kubo pourrait suivre. Décidément, Ronaldo compte bien profiter de sa relation avec le Real Madrid pour renforcer son club !

Acuerdo entre Real Valladolid y Real Madrid para la cesión por una temporada del portero ucranio Lunin ¡Bienvenido, Andriy ! https://t.co/NQswzIo1BN#pucela #RealValladolid pic.twitter.com/CuSXtpqYOH — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) August 13, 2019

