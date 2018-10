Avant-dernier du classement de L2 avec seulement 8 points après un quart du championnat, le Red Star est déjà dans une situation bien difficile. À la vue de cette situation alarmante, le club audonien a décidé de trancher dans le vif pour tenter de provoquer un électrochoc.

Et comme souvent dans de pareilles circonstances, c’est le coach qui prend. Ainsi le Red Star vient d’annoncer la mise à l’écart de Régis Brouard, champion de National l’an passé. « Compte tenu de la situation sportive du club et de sa volonté réaffirmée de se maintenir en Domino’s ligue 2, le Red Star a décidé de relever Régis Brouard de ses fonctions d’entraîneur principal de l’équipe première. Arrivé à l’été 2017, le technicien français a dirigé le Red Star à 52 reprises. Durant cette période, le club a décroché le second titre de champion de France de National de son histoire. » Faruk Hadzibegic ou Marco Simone sont d’ores et déjà annoncés pour prendre sa succession.