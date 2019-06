Arrivé en Champagne cet hiver, Arber Zeneli (24 ans) avait immédiatement apporté un plus au Stade de Reims. En six mois, le milieu offensif est parvenu à inscrire trois buts et à délivrer quatre passes décisives en 15 rencontres de championnat.

Problème, on ne le reverra plus avant 2020 sur les pelouses de Ligue 1. Comme pressenti, l’ancien joueur de Heerenven s’est gravement blessé au genou avec la sélection du Kosovo vendredi soir. Il souffre d’une « rupture des ligaments croisés du genou » et va manquer entre « 7 et 9 mois » de compétition.

Coup dur pour le SDR et son milieu Arber Zeneli. Touché lors des #Euro2020Qualifiers face au Monténégro, l’ailier souffre d’une rupture des ligaments croisés du genou. Un verdict confirmé au staff médical rémois. Son indisponibilité est estimée entre 7 et 9 mois #CourageArber pic.twitter.com/6g79X973UB — Stade de Reims (@StadeDeReims) 11 juin 2019

