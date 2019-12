« Richarlison a signé un nouveau contrat au long terme. La prolongation le lie à Everton jusqu’à l’été 2024, 16 mois après son arrivée en provenance de Watford », peut-on lire aujourd’hui sur le site des Toffees. L’attaquant brésilien de 22 ans a inscrit 20 buts depuis son arrivée sur les bords de la Mersey à l’été 2018 (55 matches).

« Je souhaite rester ici pour longtemps. C’est le club qui m’a donné l’opportunité de montrer mon talent. J’étais ici lorsque j’ai été sélectionné avec la sélection du Brésil et c’est ici que j’ai inscrit beaucoup de buts en Premier League. Le club me fait confiance et je lui fait confiance », a notamment déclaré le joueur sur le site officiel du club.