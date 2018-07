Comme révélé par Sport, hier, le jeune espoir de la Masia Robert Navarro s’est engagé ce matin avec l’AS Monaco.

Âgé de 16 ans, Robert Navarro a été formé au poste de milieu de terrain offensif au FC Barcelone. L’international espagnol U16 est considéré comme un grand espoir de sa génération. Le club de la Principauté a déclaré dans un communiqué : « L’AS Monaco est un grand club qui s’appuie beaucoup sur sa formation et donne la chance aux jeunes de s’exprimer au plus haut niveau. Mon objectif est de travailler dur pour progresser et franchir de nouveaux paliers. »