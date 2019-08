Il s’est engagé avec le RB Leipzig en juin 2016 contre une indemnité estimée à environ 10 millions d’euros en provenance de VfB Stuttgart. Timo Werner (23 ans) vient tout juste de prolonger l’aventure avec le troisième de Bundesliga la saison dernière alors que son équipe affronte l’Eintracht Francfort à 15h30 pour le compte de la deuxième journée de championnat.

« Je suis heureux d’avoir signé avec RB Leipzig et d’avoir ainsi prolongé mon contrat. Bien sûr, ce processus est en cours depuis très longtemps, mais je voulais vraiment être absolument sûr de pouvoir passer aux prochaines étapes dans le développement de ce club. Et pour les bonnes décisions, vous avez juste besoin d’un peu plus de temps. Maintenant, je peux me concentrer pleinement sur notre saison la plus réussie avec notre équipe », a expliqué l’attaquant qui est désormais sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le club allemand.

