C’était dans l’air et l’information est désormais officielle : Victor Valdes n’est plus l’entraîneur de l’équipe Juvenil A (les moins de 19 ans) où il était en poste depuis juillet dernier. C’est en tout cas ce que vient d’annoncer le FC Barcelone sur son site officiel.

« Le FC Barcelone a déclaré à Víctor Valdés qu’il n’était plus l’entraîneur de Juvenil A et qu’il appartenait au club. Artiga Franc, jusqu’alors entraîneur de Juvenil B et Masia depuis 2010, devient l’entraîneur de Juvenil A » explique le communiqué.

[ÙLTIMA HORA] Víctor Valdés deixa de ser l'entrenador del Juvenil A. Franc Artiga, fins ara entrenador del Juvenil B, ocuparà el seu càrrec. https://t.co/uQfrpYf7lA#FCBMasia — FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) October 7, 2019

