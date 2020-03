C’était dans l’air, c’est désormais officiel : Zvonimir Boban va quitter ses fonctions à l’AC Milan. Le club italien vient d’annoncer dans un communiqué la résiliation du contrat de son Directeur Général du Football. Pour rappel, le Croate était arrivé aux côtés de Paolo Maldini en juin 2019 afin de remplacer Leonardo en partance pour le PSG.

Ivan Gazidis , le PDG des Rossoneri, s’est exprimé sur le site officiel du club au sujet de ce départ : « Nous remercions Zvone pour son travail au cours de ces 9 mois et lui souhaitons le meilleur pour ses prochains défis professionnels. Maintenant, nous devons nous concentrer sur les prochains défis. Stefano Pioli et son personnel font un excellent travail, améliorant constamment les performances de l’équipe, et ils bénéficieront de notre plus grand soutien, dans un contexte aussi difficile pour l’ensemble du pays. »