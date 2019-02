Son nom a longtemps animé l’actualité de l’OGC Nice en janvier. Courtisé par plusieurs clubs de Premier League, parmi lesquels Watford et Cardiff, Adrien Tameze (25 ans) est finalement resté chez les Aiglons. Dans un long entretien accordé à Nice Matin, le milieu de terrain est revenu sur son marché animé. « Je ne m’y attendais pas. Cela m’a surpris que ça arrive aussi tôt. C’est plaisant de savoir qu’on est suivi mais je voulais réaliser une saison pleine avec Nice. Je n’étais pas sûr de retrouver une aussi bonne entente avec un coach ailleurs », a-t-il expliqué, avouant que les chiffres avancés l’ont fait réfléchir.

« C’était beaucoup plus intéressant (sourires). On n’est pas entré vraiment dans les détails mais c’était une très grosse bascule. Cela m’a fait réfléchir », a-t-il indiqué. Mais son entraîneur et modèle Patrick Vieira a su trouver les mots pour le convaincre de rester sur la Côte d’Azur. « J’en ai parlé avec le coach de cette situation. C’était une grande première pour moi. Il m’a beaucoup aidé pour me remettre dedans. Il a eu les bonnes réponses », a-t-il conclu, souhaitant poursuivre sa progression avec le Gym.