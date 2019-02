Vainqueur de l’Olympique Lyonnais le 10 février dernier à l’Allianz Riviera (1-0), l’OGC Nice n’y arrive cependant plus à l’extérieur. Les Aiglons ont en effet enregistré un troisième revers de suite en Ligue 1 à l’extérieur, avec une nouvelle défaite ce samedi à Amiens (0-1). Désormais neuvième, l’OGCN n’avance plus et compte désormais six points de retard sur l’AS Saint-Etienne, quatrième. À l’issue de la rencontre au stade de la Licorne, Patrick Vieira a donc fait le point au micro de Canal + Sport.

« On est sûrement à notre place. On a eu des matches où on a été très bien, d’autres où on a été un peu moins bien, mais c’est un groupe jeune, c’est un groupe qui a vécu des moments difficiles, on a pas mal de blessures. Mais ce qui est intéressant, c’est que c’est un groupe solidaire, qui travaille bien, on a vraiment un très bon état d’esprit et ce qu’il faut, c’est ne rien lâcher, continuer à travailler et essayer d’améliorer les détails qui vont nous permettre de gagner », a expliqué l’entraîneur de l’OGC Nice.