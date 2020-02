Dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais recevait Amiens. malheureusement pour les Gones, les Picards ont su leur tenir tête au Groupama Stadium (0-0). Un mauvais résultat sur lequel est revenu Jason Denayer au micro de beIN Sports.

« On a manqué de réussite devant le but. On n’a pas réussi à se créer des occasions nettes. Aujourd’hui, on n’a pas su marquer. Bien sûr que ce n’est pas terminé, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas prétendre au top 4. C’est à nous de tout faire pour y arriver », a-t-il déclaré. Comme son coéquipier Anthony Lopes (voir vidéo), le Belge était déçu après cette nouvelle occasion manquée.