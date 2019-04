Alors que le Dijon FCO et le Stade Rennais s’affrontent actuellement en ouverture de la 33e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais (3e, 56 points) défie dans quelques minutes Angers (12e, 41 pts) au Groupama Stadium. Auteur de deux défaites en championnat, l’OL doit absolument se rattraper ce soir pour ne pas laisser en route des points précieux dans la course à la Ligue des Champions. En face, le SCO a renoué avec la victoire le week-end dernier et espère débuter une série après cinq matches nuls.

Pour cette rencontre, Bruno Genesio aligne un 4-2-3-1 mais change trois joueurs après la défaite à Nantes (1-2). En défense, Marcelo retrouve en effet sa place en charnière centrale, tout comme Nabil Fekir au poste de numéro 10. Sur le plan offensif, Depay a lui été préféré à Dembélé. Dans les rangs angevins, Stéphane Moulin conserve son 4-4-2. Par rapport au match contre le Stade Malherbe de Caen, Traoré et Bamba sont titulaires et remplacent numériquement Thomas et Lopez.

Les compositions officielles

OL : Lopes - Tete, Denayer, Marcelo, Dubois - Ndombele, Aouar - Cornet, Fekir, Terrier - Depay

Angers : Butelle - Manceau, I. Traoré, Pavlovic, A. Bamba - Pajot, Santamaria, Mangani - Capelle, Reine-Adélaïde, Tait