Doucement mais sûrement, Rayan Cherki monte en puissance et se fait sa place au sein de l’effectif lyonnais. Le très jeune milieu offensif sort d’une belle entrée contre Amiens, même s’il n’a pas réussi à être décisif. Forcément après quelques sorties intéressantes, en Coupe de France notamment, le joueur de 16 ans est au centre de toutes les attentions et certains se demandent même s’il ne devrait pas être titulaire dans le onze de Rudi Garcia. Ce n’est pas forcément l’avis d’Anthony Lopes qui calme un peu le jeu autour de son coéquipier.

« Il va monter en puissance petit à petit mais il n’a que 16 ans. Il a besoin d’acquérir de l’expérience, de travailler à l’entraînement. Sa rentrée face à Amiens est très bonne. Il montre à tout le monde qu’il a le talent mais aussi les épaules solides pour être régulier dans une saison. Il y a déjà plein de choses qui ont été dites mais de là à dire qu’on attend tout d’un jouer de 16 ans, c’est un peu trop. (...) Il a beaucoup d’envie. On connaît sa qualité balle au pied et devant le but. Il peut devenir un joueur important du club à court ou long terme, c’est à lui de voir. Il faut qu’il continue comme ça, qu’il garde la tête sur les épaules. » Cherki compte 10 apparitions chez les professionnels pour 3 buts et 2 passes décisives.