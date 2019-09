Juste avant la fin du mercato estival, Anthony Lopes a prolongé son contrat avec l’Olympique Lyonnais. Mais pendant plusieurs semaines, le gardien portugais a été annoncé sur le départ, avec le Paris SG éventuellement intéressé. Présent sur RMC ce jeudi, le portier de 28 ans a donc fait un point sur son mercato. Et l’international portugais n’a jamais eu l’intention de quitter les Gones.

« C’est vrai que mon nom a circulé un peu à droite, à gauche. Mais entre les deux parties, on savait où on voulait aller et à la fin, la réalité, c’est celle qui a été montrée et dite mercredi dernier (avec sa prolongation, ndlr), a expliqué Anthony Lopes avant de parler de l’intérêt des champions de France. C’est une question piège (rires). Ça ne m’a jamais traversé l’esprit (de rejoindre le PSG, ndlr), j’étais focalisé sur l’Olympique Lyonnais. Mon premier souhait, c’était de trouver un terrain d’entente avec l’Olympique Lyonnais et ça a été fait. »

