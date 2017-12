Interrogé en conférence de presse ce mardi après-midi, le gardien de but de l’Olympique Lyonnais Anthony Lopes (27 ans), brillant contre l’Olympique de Marseille dimanche soir (2-0, 18e journée de Ligue 1), a expliqué qu’il ne se posait pas de questions au sujet de son avenir alors que le mercato d’hiver approche à grands pas.

« Je suis sous contrat jusqu’en 2020, on verra ce que l’avenir me réserve. Pour l’instant, la question ne se pose pas. Je suis concentré sur le travail sur le terrain, sur le groupe. J’ai des conseillers qui s’occupent de tout le reste. On verra plus tard ce que l’avenir me réserve », a lancé l’international lusitanien (5 sélections). C’est dit.