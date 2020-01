Ces derniers jours, deux joueurs de l’Olympique Lyonnais font parler d’eux durant ce mercato hivernal : Moussa Dembélé et Lucas Tousart. Le premier est fortement courtisé par les géants de Premier League, tandis que le second intéresse les Allemands du Hertha Berlin. Et après avoir déjà fait le point sur Dembélé, JMA a réaffirmé ce samedi que son attaquant et son milieu de terrain ne quitteront pas les Gones cet hiver.