Du côté de Lyon, on travaille d’arrache pied sur l’arrivée de plusieurs joueurs pour le mercato hivernal. Il faut effectivement renforcer une équipe qui pointe à une triste douzième place en Ligue 1, et qui a en plus perdu deux joueurs majeurs comme Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde sur blessure. Les rumeurs vont bon train et le dernier nom dévoilé par la presse n’est autre que Karl Toko Ekambi, l’attaquant de Villarreal, après Jean Michael Seri, Thomas Lemar, Etienne Capoue ou Hassane Kamara, tous dans des registres et positions différent(e)s. Et Jean-Michel Aulas, à l’occasion d’une cérémonie de vœux aux partenaires de l’OL, a fait un grand point sur le mercato de son club.

« On essaye de recruter. Je répète ce que j’avais dit avant de partir en vacances : on est dans une situation qui n’est pas dramatique mais dans une situation qui est difficile sur le plan sportif. [...] Donc on va bien sûr essayer de se renforcer. La première réaction a été de faire en sorte que les jeunes de l’académie qui jouaient moins, se montrent plus. Donc c’est une des premières solutions c’est de faire jouer des joueurs qui piaffent d’impatience et qui font partie des meilleurs jeunes joueurs français. La deuxième, c’est de recruter et le conseil d’administration a décidé de recruter. Mais pas à n’importe quel prix et pas dans n’importe quelle situation. C’est à dire qu’on ne veut pas apparaître comme celui qui arrive avec beaucoup d’argent », a lancé le président.

Dembélé ne veut pas partir

« On ne fera que des opérations qui coïncident avec ce que souhaitent les directeurs sportifs, conseillers et entraîneurs. On ne fera pas n’importe quoi. Mais il est probable qu’on va quand même se renforcer sérieusement », a-t-il ajouté. Mais dans le même temps, l’état-major rhodanien doit aussi faire face à l’intérêt de nombreux clubs pour certains de ses joueurs. C’est notamment le cas de Moussa Dembélé, très convoité par Chelsea comme nous vous le révélions en exclusivité sur Foot Mercato, avec une offre de 40 millions d’euros déjà refusée par les Lyonnais. Et les Blues, ainsi que Manchester United, comptent bien revenir à la charge avec des propositions revues à la hausse.

Si l’OL a déjà fait savoir via un communiqué officiel qu’il n’envisageait pas de se séparer du joueur, Jean-Michel Aulas en a rajouté une couche : « Moussa ne partira pas, déjà parce qu’il a envie de rester et de gagner quelque chose avec Lyon. C’est vrai qu’il y a eu des offres pour lui et d’autres joueurs, mais aucun joueur que nous souhaitons garder ne partira au mois de janvier. C’est une évidence tellement réelle qu’il n’y a même pas à se forcer pour confirmer ». Voilà qui est clair !