La quatrième journée de Ligue 1 se poursuit aujourd’hui avec un duel fort intéressant entre l’Olympique Lyonnais et Bordeaux. Battus la semaine dernière, les Gones de Sylvinho entendent se rattraper face à un adversaire qui a enfin connu la victoire.

A domicile, les Rhodaniens proposent un 4-3-3 classique avec Anthony Lopes dans les buts. Kenny Tete, Joachim Andersen, Jason Denayer et Léo Dubois forment la défense. Aligné en sentinelle, Thiago Mendes évolue auprès d’Houssem Aouar et de Jeff Reïne Adélaïde. Ce dernier débute sous ses nouvelles couleurs. Enfin, Memphis Depay est accompagné par Maxwel Cornet et Martin Terrier en attaque.

De son côté, Bordeaux s’articule dans un 4-4-2 avec Benoît Costil dans les cages. Ce dernier peut compter sur Mexer, Laurent Koscielny, Enock Kwateng et Loris Benito en défense. Le double pivot est constitué d’Otavio et d’Aurélien Tchouaméni. Enfin, Nicolas De Préville, Ui-Jo Hwang, Jimmy Briand et Samuel Kalu évoluent en attaque.

Les compositions :

Olympique Lyonnais : Lopes - Tete, Andersen, Denayer, Dubois - Reine Adélaïde, Mendes, Aouar - Cornet, Depay, Terrier

Bordeaux : Costil - Kwateng, Mexer, Koscielny, Benito - Otavio, Tchouaméni - De Préville, Briand, Hwang, Kalu

