Sur la pelouse de l’Allianz Riviera ce dimanche soir, l’Olympique Lyonnais n’a pas réussi à casser le verrou niçois. Le club rhodanien a pourtant beaucoup tenté mais les Aiglons, qui ont finalement remporté les trois points grâce à un penalty de Walter à la 69e minute (1-0), n’ont pas cédé, notamment Benitez qui a sorti plusieurs parades.

Présent en zone mixte après ce match, Bruno Genesio a donc livré ses premières impressions. Et le technicien de l’OL a fait part de sa déception : « l’analyse est la même qu’au match aller. On a archi dominé mais on n’est pas assez tueur. Quand on ne marque pas, on se fait punir. C’est un hold-up. Dans l’intention et l’engagement, il y a eu de bonnes choses donc c’est vraiment dommage. » L’OL tentera de se racheter dès vendredi contre Guingamp.