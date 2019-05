Récemment, une rumeur a fait état d’une arrivée cet été de Juninho au poste de directeur sportif de l’Olympique Lyonnais. En conférence de presse, l’actuel entraîneur de l’OL, Bruno Genesio, a été invité à réagir à ce possible retour de l’ancien meneur de jeu des Gones, indiquant qu’il trouvait que le Brésilien pourrait avoir un apport précieux à l’OL : « c’est complètement normal que mon président et les dirigeants préparent la saison prochaine. Je pense que Juni a tout pour réussir au poste de directeur sportif. »

« C’est quelqu’un qui a une grande connaissance du club, de son fonctionnement et plus généralement du football, il est très intelligent, a poursuivi Genesio. Cela ne peut être que bénéfique s’il s’avère que Juninho sera là la saison prochaine, mais je n’ai pas d’infos autres que celles que vous (les journalistes, ndlr) me donnez. »