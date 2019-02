Jeudi, l’Olympique Lyonnais défie l’En Avant de Guingamp en 8e de finale de Coupe de France. Bruno Genesio l’a martelé ce mercredi en Coupe de France, l’objectif est clair : gagner pour se qualifier et se rapprocher de la finale au Stade de France. Le technicien rhodanien l’a encore répété, il veut décrocher ce prestigieux trophée cette saison. « Cette équipe mérite de gagner un trophée. (...) On est compétiteur, on a envie d’aller au bout, de gagner quelque chose, on doit s’occuper de nous, répondre présent et confirmer », a-t-il indiqué avant de poursuivre.

« On s’est fixé ça comme objectif commun. Les joueurs ont très envie de poursuivre l’aventure pour espérer aller au Stade de France et avoir la possibilité de jouer un titre. (...) On est ambitieux. J’ai un peu changé mon discours, je m’adapte à mon groupe, c’est comme ça qu’on doit fonctionner avec eux », a conclu le technicien rhodanien. Le message est passé.