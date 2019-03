Mercredi soir, l’Olympique Lyonnais a perdu plus qu’un match. En plus d’avoir été battue par le Barça (5-1), l’équipe rhodanienne a perdu Anthony Lopes et Ferland Mendy, sortis sur blessure.

En ce qui concerne ce dernier, RMC Sport a révélé qu’il souffrirait d’une déchirure au quadriceps. Une mauvaise nouvelles pour les Gones et pour le joueur. RMC rajoute qu’il sera forfait pour le rassemblement de l’équipe de France alors que Didier Deschamps doit annoncer sa liste ce jeudi.