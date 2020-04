Jean-Michel Aulas (71 ans) est l’un des présidents les plus charismatiques de la Ligue 1, et ce depuis de nombreuses années. Arrivé à la tête de l’Olympique Lyonnais en 1987, l’homme d’affaires de 71 ans a marqué l’histoire du football français de son empreinte mais surtout celle du club rhodanien. JMA s’est forgé une sacrée réputation dans le championnat de France, dans lequel il aura fini champion notamment à 7 reprises avec la section masculine de l’OL, entre 2002 et 2008.

Mais toute histoire a une fin. Jean-Michel Aulas a fixé l’échéance de sa succession à la présidence de l’OL autour de ses 75 ans, soit vers 2023, comme le révèle L’Equipe dans ses colonnes ce dimanche. Reste à connaître l’identité de son successeur. Le principal concerné a récemment laissé entendre qu’il verrait bien l’ancien basketteur tricolore Tony Parker prendre les rênes de son club à son départ.