L’Olympique Lyonnais n’aura donc pas réussi à confirmer son excellent résultat obtenu face au Paris Saint-Germain (2-1). Opposé à l’OGC Nice ce dimanche soir, le club rhodanien a en effet perdu (0-1). Après les réaction d’Anthony Lopes ou encore de Bruno Genesio, Jean-Michel Aulas s’est à son tour exprimé sur ce revers et a soulevé quelques problèmes.

« Nous avons beaucoup manqué d’envie et même si la qualité du jeu était impressionnante il faut être plus déterminé, plus agressif et réaliste. Ces points vont nous manquer à la fin et c’est rageant ! », a écrit JMA sur son compte Twitter dans la soirée. Toujours troisièmes, les Gones ont désormais six points de retard sur le LOSC (2e) et six d’avance sur quatre formations : Montpellier, l’OM, Saint-Etienne et l’OGC Nice.