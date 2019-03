Titulaire dans les cages de l’Olympique Lyonnais face au FC Barcelone (1-5, huitième de finale retour de Ligue des Champions), Anthony Lopes n’a pas pu disputer l’intégralité de la rencontre. Suite à un choc avec Philippe Coutinho, le portier portugais a d’abord conservé sa place sur la pelouse avant de la laisser à Mathieu Gorgelin peu de temps avant la pause. Et après la rencontre, Jean Michel-Aulas a donné des nouvelles de son joueur.

« Il est choqué. Visiblement, il a perdu connaissance donc il va falloir faire des examens. On ne saura qu’au retour s’il y a un certain nombre de conséquences mais en tout cas, il est toujours à l’heure actuelle dans le vestiaire, très choqué. Il n’était pas en capacité de poursuivre et il est là encore touché. On espère qu’il va récupérer mais il a pris un sale coup sur la tête », a déclaré le président de l’OL sur RMC Sport.