Au lendemain de la défaite de l’Olympique Lyonnais contre le FC Nantes (1-2), Bruno Genesio a tenu une conférence de presse exceptionnelle ce samedi après-midi pour annoncer son départ du club rhodanien en fin de saison. « J’ai eu une longue discussion avec mon président pour lui faire part de ma décision de ne pas continuer à mon poste d’entraîneur la saison prochaine, ce qu’il a accepté et acté avec moi ce matin », avait notamment déclaré le technicien de 52 ans devant la presse. La réaction de Jean-Michel Aulas était donc attendue, et le président de l’OL est revenu sur cette décision après la victoire de son équipe féminine contre le PSG.

« On a parlé, on a reparlé ce matin de très bonne heure. Il m’a expliqué son souhait de prendre du recul pour libérer l’institution. Sur les coups de 10h ce matin, on a discuté plusieurs heures, on a fait en sorte de prendre la décision, de faire en sorte aussi que derrière les joueurs soient informés. Ils ont participé à la décision les premiers et tout le monde doit le savoir, les joueurs apprécient Bruno. Et puis de la même manière, Bruno a tenu à informer son staff avant de faire la conférence de presse où il vous a annoncé la vérité, comme on l’a toujours fait depuis le début de la collaboration », a lâché le président lyonnais au micro de Canal +.