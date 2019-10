Rudi Garcia a été nommé entraîneur de l’Olympique Lyonnais un peu plus tôt dans cette journée de lundi. Pourtant, par le passé, le grand patron de l’OL, Jean-Michel Aulas, et le technicien français, alors à l’Olympique de Marseille, avaient eu de sérieux accrochages. Le Rhodanien est revenu sur ce sujet.

« Mais l’ambition et la ténacité de Rudi... On avait eu par le passé, parce qu’il a défendu son club et moi le mien, un certain nombre d’échanges. Ce qui est sympathique quand on s’est vu avec tout le monde on s’est compris tout de suite. Il y a une équipe avec beaucoup d’ambition », a expliqué JMA sur les ondes de RMC Sport.

