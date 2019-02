Alors que l’OL s’apprête à affronter le FC Barcelone demain soir en Ligue des champions (à 21h), le président des Gones, Jean-Michel Aulas, a fait part de ses objectifs sur la scène européenne avant ce choc. Et le dirigeant de Lyon, pas habitué à garder sa langue dans sa poche, s’est montré très ambitieux pour son club : « Je l’ai dit, ça fait sourire, mais dans cinq ans j’espère qu’on aura gagné une Coupe d’Europe, a ainsi confié Aulas dans un entretien accordé au Figaro. Je ne veux pas lâcher avant d’avoir remporté la Ligue des champions. »

« On en a gagné quelques-unes chez les filles (5 C1), a continué le président des Gones, et le Graal serait de remporter les deux en même temps chez les garçons et les filles. » Pour l’instant, les deux équipes de l’Olympique Lyonnais sont toujours en lice en Ligue des champions : les hommes en 8e de finale (contre le Barça) et les femmes en quart de finale (contre le VfL Wolfsbourg).