L’Olympique Lyonnais a toujours été qualifié pour une compétition européenne depuis 1997. Si l’OL pointe actuellement à la 11e place du classement, « seulement » sept points séparent les Lyonnais des Rennais, actuels 3es et pour le moment qualifiés pour le tour préliminaire de la Ligue des champions. Quelques heures avant de rejoindre la Moselle, pour y affronter le FC Metz, vendredi soir, en ouverture de la 26e journée de Ligue 1, Karl Toko-Ekambi était présent en conférence de presse au Groupama OL Training Center. L’occasion pour l’attaquant d’évoquer l’objectif podium, sans s’affoler.

« Il n’y a pas de pression supplémentaire, non. Peut-être que la position au classement est défavorable. Mais on reste qualifiés dans quatre compétitions, on est conscients que la situation en championnat est délicate mais qu’il reste beaucoup de points à prendre (13 matches, 39 points à prendre, ndlr) et on sait qu’on est fort dans le final. On n’est pas affolés. On sait ce qu’on doit faire. On a confiance en nous, » a lancé un Karl Toko-Ekambi visiblement confiant.