Recruté cet hiver par l’Olympique Lyonnais, le milieu de terrain Bruno Guimarães s’est déjà exprimé à plusieurs reprises sur son choix de privilégier les Gones à l’Atlético de Madrid (qui avait une option préférentielle). Ce dimanche, le Brésilien en a remis une couche, en avouant tout de même qu’il avait, à l’origine, une préférence pour les Colchoneros.

« Ça été le choix le plus difficile de ma carrière. J’ai passé plusieurs nuits sans dormir en y pensant. L’Atlético avait ma préférence mais ils n’ont jamais insisté pour m’envoyer un message ou pour m’appeler, me demander comment j’(allais ou si j’avais besoin de quelque chose. Dès que Lyon a pris contact, ils ont été très attentionné avec moi. Ils m’ont accordé de l’importance, comme si j’étais un grand joueur. Ils me voulaient à tout prix. Juninho a été fondamental dans ce choix. Mais je suis très heureux ici et j’espère marquer l’historie du club », a-t-il déclaré au micro de Canal+.