La célébration controversée de Nabil Fekir lors de Saint-Étienne-Lyon début novembre dernier (0-5) reste toujours dans les têtes des Lyonnais. Le milieu offensif français a tellement fait plaisir aux supporters des Gones, que l’un d’entre eux a décidé d’immortaliser la scène avec un graffiti visible sur les murs de Lyon. L’auteur a justifié son oeuvre d’art dans les colonnes du Progrès.

« Parce que mettre le geste de Fekir sur des murs, ici à Lyon, ça peut rassembler les gens, c’est un geste fédérateur. L’art du graffiti est souvent contestataire, mais il peut aussi rapprocher. Et c’est un geste qui a été critiqué, alors que je trouve que c’est avant tout une belle célébration de joie. Je suis supporter de l’OL et ce geste restera dans l’histoire du derby, de l’OL et du foot. Et puis ce geste a vidé le stade Geoffroy-Guichard quand même (rires). Au-delà du contexte, sa position est gracieuse, même majestueuse, il y a beaucoup de fierté dedans ».