L’Olympique Lyonnais n’a qu’une idée en tête : profiter de l’absence de concurrents expérimentés tels que Monaco ou Marseille pour aller chercher une qualification directe en Ligue des Champions. Cependant, la concurrence s’annonce tout de même féroce avec un LOSC irrésistible cette saison, et un voisin stéphanois pas encore largué. Il ne faut pas oublier aussi Nice, Montpellier ou encore Marseille, qui n’est pas encore totalement hors course pour le haut de tableau. Enfin, Strasbourg pourrait se mêler à cette course à l’Europe. Alors avant d’envisager la saison prochaine, Jean-Michel Aulas a assuré qu’il ne comptait pas vendre à tout va l’été prochain.

« Si je vais mettre mon veto sur certains départs cet été ? On ne va pas dire ça, mais c’est sûr qu’il n’y en aura qu’un ou deux qui partiront, même si les offres sont astronomiques. On a déjà des discussions, mais je ne veux pas casser l’équipe. On ne va pas se précipiter, et j’ai bon espoir que les joueurs ne voudront pas non plus se précipiter, surtout que l’on peut faire une grande saison en Ligue des Champions, moi j’y crois. Ce sera "premier discuté, premier parti", et après on ferme la porte », a ainsi déclaré Jean-Michel Aulas dans une interview accordée au Progrès.