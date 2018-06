Courtisé depuis plusieurs semaines par Liverpool notamment, Nabil Fekir ne sait pas encore si il restera dans son club formateur la saison prochaine. Le capitaine de l’Olympique Lyonnais qui a vu récemment le Bayern Munich se positionner dans ce dossier, reste focalisé sur l’équipe de France. Ce jeudi, son président Jean-Michel Aulas a effectué un point sur le cas Fekir.

« Le dossier est au point mort. Il n’y a pas du tout d’avancée. Le dossier ne se bouclera certainement pas pendant la Coupe du Monde et je ne pense pas qu’il y ait de changement avant le Mondial. On n’a pas fixé de prix de base car on n’a pas encore discuté de cela, » a ainsi confié Aulas.