L’OL a rechuté à domicile. Face à une équipe de Rennes bien regroupée et impressionnante de réalisme pour la première de Julian Stéphan sur le banc du club breton, le club rhodanien a chuté 0-2 au Groupama Stadium.

Interrogé à l’issue de la rencontre par BeIN Sports, Nabil Fekir a livré une analyse lucide sur cette nouvelle défaite de l’OL. A l’écouter, Lyon a manqué de tout ce soir. « On n’a pas été bon. On n’a pas su concrétiser nos occasions. On l’a payé cash. Ce soir, on a manqué d’agressivité, on a manqué de tout et surtout d’orgueil. La Ligue des Champions c’est différent. On va se remettre au travail. »