Après sa lourde défaite contre le Paris Saint-Germain (0-5) au Parc des Princes avant la trêve internationale, l’Olympique Lyonnais se doit de réagir vendredi soir face au Nîmes Olympique en ouverture de la 10e journée de Ligue 1 (20h45). Pour ce match au Groupama Stadium, Bruno Genesio a convoqué 19 joueurs.

Touché à la cheville, Maxwel Cornet est absent pour cette rencontre, tout comme Léo Dubois, blessé à la cuisse lors d’un entraînement. L’entraîneur des Gones va donc faire face un véritable casse-tête pour le poste de latéral droit, Rafael et Tete étant également absents. Nabil Fekir ne figure pas non plus dans le groupe suite à sa blessure à la cheville.

Le groupe de l’OL :