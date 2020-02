L’Olympique Lyonnais accueille la Juventus ce mercredi, à l’occasion du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une confrontation dans laquelle le club de Ligue 1 fait logiquement figure d’outsider.

Le club vient de dévoiler le groupe de joueurs sélectionnés par Rudi Garcia pour ce rendez-vous européen. On notera les absences de Rafael, de Youssouf Koné, en phase de reprise, et des blessés de longue durée Memphis Depay, Oumar Solet et Jeff Reine-Adélaïde.