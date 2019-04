En ouverture de la 34e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais se rend au Matmut Atlantique vendredi soir pour y affronter les Girondins de Bordeaux (20h45, à suivre en direct sur notre live commenté). Pour cette rencontre, Bruno Genesio a retenu 18 joueurs. Et il y a peu de changements par rapport au match face à Angers (2-1).

Présents le week-end dernier, Rafael et Oumar Solet ne sont cette fois-ci pas dans le groupe lyonnais. Un joueur effectue cependant son grand retour. Il s’agit de Ferland Mendy. L’international français, absent à cause d’une blessure musculaire, n’a plus joué depuis le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le FC Barcelone (1-5).

Le groupe de l’OL :