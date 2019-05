L’Olympique Lyonnais se déplacera demain soir sur la pelouse du Vélodrome, afin d’affronter l’Olympique de Marseille, dans ce qui constitue le choc de cette 36e journée de Ligue 1 (à 21h, match à suivre en direct commenté sur notre site).

Pour cette rencontre importante dans la course à la Ligue des champions, les Gones feront le déplacement sans Jason Denayer (problème au ménisque externe) et Kenny Tete (cheville), comme l’a indiqué Bruno Genesio en conférence de presse. Si le premier est pressenti pour faire son retour dès la semaine prochaine contre Caen, le second pourrait ne plus apparaître de la saison. Pour ce match, 18 joueurs ont été appelés avec notamment Jérémy Morel et Maxwel Cornet dans le groupe.