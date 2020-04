Houssem Aouar a présenté son onze de rêve sur le site officiel de l’Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain a opté pour un dispositif en 4-3-3 avec dans le but, Marc-André ter Stegen, « très fort sur sa ligne ». Sur la ligne défensive, on retrouve de droite à gauche Dani Alves, Sergio Ramos, Mapou Yanga-Mbiwa et l’ancien Lyonnais, Ferland Mendy.

Xavi occupe le poste de sentinelle, avec une autre légende du Barça, Andrés Iniesta, et Zinedine Zidane, qui occupera également le poste d’entraîneur. Un milieu de terrain à trois parfait selon le Rhodanien. Sur l’aile gauche, le jour formé à l’OL a choisi « la machine » Cristiano Ronaldo. Lionel Messi sera lui ailier droit « parce que Messi ». Enfin, on retrouve Ronaldo Nazario « R9 » en pointe, dont Houssem Aouar s’est beaucoup inspiré à travers des vidéos. L’international espoirs français se place parmi les remplaçants avec ses coéquipiers Memphis Depay et Anthony Lopes.