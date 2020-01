Karl Toko Ekambi sera joueur de l’Olympique Lyonnais dans les prochaines heures. Vendredi déjà, France Football expliquait qu’un accord avait été trouvé avec Villarreal pour un montant environnant les 20 millions d’euros. Et voilà qu’en Espagne, le quotidien AS explique maintenant que l’attaquant formé au Paris FC est déjà présent à Lyon en ce moment même, et qu’il pourrait même passer sa visite médicale dans la journée.

Le journal ibérique confirme aussi le prix de 20 millions d’euros, mais il s’agirait là plus d’un prêt avec option d’achat obligatoire, avec différents bonus liés aux performances du joueur et un possible pourcentage sur un futur transfert. Le Sous-Marin Jaune travaille déjà sur l’arrivée d’un remplaçant.