L’OL a signé ce jeudi un contrat de sponsoring conséquent avec Fly Emirates. Et au lendemain de cette annonce, le Progrès a apporté quelques précisions sur les chiffres de cette opération. Selon le média, l’OL devrait percevoir entre 15 et 25 M€ par saison, soit au moins le double de son contrat qui le liait à Hyundai (5 - 7M€) depuis 2012. Son sponsor sur la scène européenne, Veolia, lui versait quant à lui 4 M€ par an.

Outre l’Olympique Lyonnais, Fly Emirates était lié au Paris Saint-Germain sur les treize dernières saisons. Le contrat rapportait au club de la capitale entre 20 et 30 M€ par saison. A l’étranger, la compagne aérienne émiratie est le sponsor maillot du Real Madrid mais également d’Arsenal. Les deux clubs émargent respectivement à 70 M€ et 45 M€ par saison.