Memphis Depay a réalisé une nouvelle sortie médiatique récemment en déclarant qu’il voulait évoluer dans l’un des cinq meilleurs clubs européens. Il a ensuite mis un tweet pour revenir sur ses déclarations. « J’aime beaucoup Lyon et les gens me voient tout le temps dans la rue. J’ai aussi dit que Lyon jouait mieux au football que beaucoup de gros clubs. Avant d’essayer de m’attaquer, assurez-vous de bien comprendre les faits au lieu de faire courir des rumeurs », a ainsi déclaré l’attaquant de l’OL.

Des déclarations sur lesquelles Jean-Michel Aulas est lui aussi revenu sur le twitter de l’Olympique Lyonnais. « Memphis n’a pas dit ce qui a été relaté. Il est un des plus grands joueurs européens. Il veut encore progresser. Les propos concernant l’OL ont été transformés. Memphis vient de communiquer pour l’expliquer. C’est un grand joueur dans une grande équipe. Il a beaucoup d’envie et veut apporter sa pierre à l’édifice de l’OL. On est derrière lui. Il apporte beaucoup au club et à l’équipe », a ainsi déclaré le président lyonnais.

I really like Lyon and People see me in the streets all the time ! I also mentioned that @OL play better football then most of the clubs with big names ! So before you try to call me names or attack me make sure you get your facts straight instead of running with the rumors #Ivory pic.twitter.com/sF9XQZlek6

— Memphis (@Memphis) 30 janvier 2019