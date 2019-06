L’Olympique Lyonnais est en pleine révolution cet été. Doublure d’Anthony Lopes depuis plusieurs années maintenant, Mathieu Gorgelin va rejoindre Le Havre. Pour le remplacer, les Gones ont recruté il y a quelques jours Ciprian Tatarusanu, qui était en fin de contrat à Nantes. Dans un entretien accordé au site officiel de l’OL, le portier roumain a livré ses premières impressions. « Mon objectif était de rester en France. J’aime ce pays et le championnat. Je me sens très bien ici. L’OL est un club qui a la même ambition que moi donc le choix était simple. L’ambition est de gagner pour jouer l’Europe. Je suis venu ici pour jouer, comme tous les joueurs. Je recherche toujours la concurrence. C’est bon pour moi et pour le club. L’OL est un grand club qui a remporté beaucoup de trophées. Il lutte chaque saison pour jouer la Champions League ».

L’ancien joueur de Nantes a ensuite évoqué ses échanges avec Juninho. « J’ai parlé avec Juninho. Il m’a parlé du programme. Je le connais comme joueur. Tout le monde connaît son talent sur coup-franc. Je suis chanceux, je n’ai pas joué en même temps. C’est un nouveau challenge aussi pour lui. Il m’a dit que j’étais le bienvenu. Il m’a souhaité bonne chance pour cette nouvelle saison ». Une saison durant laquelle il va collaborer avec Grégory Coupet, entraîneur des gardiens. « Je n’ai pas encore parlé avec lui. Je le connais comme joueur. Il a été un très grand gardien, le plus grand de l’histoire de l’OL je pense. On verra comment tout cela se passera lors des premiers entraînements. »

