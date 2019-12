Battu dans son Groupama Stadium par le LOSC mardi soir (0-1), l’Olympique Lyonnais n’a pas réussi à enchaîner avec une troisième victoire consécutive en championnat. Un nouveau couac, le sixième de la saison, qui a forcément valu à Rudi Garcia et à ses hommes une vague de critiques. Invité à s’exprimer sur cette rencontre, le milieu de terrain brésilien Thiago Mendes a tenté d’expliquer cette contre-performance.

« Je pense qu’il nous a manqué un but. On a été bien sur le terrain, mais on n’a pas réussi à marquer. Ils ont eu une occasion et ils l’ont transformée. On était contrarié. On jouait chez nous, mais malheureusement ça ne s’est pas fait. On ne s’attendait pas à ce résultat. Il faut travailler maintenant. (…) Aujourd’hui, toutes les équipes de Ligue 1 nous étudient beaucoup. C’est vrai qu’on marquait beaucoup de buts en début de championnat. On prend un but par match, c’est pas bon pour notre équipe. Il faut qu’on pense à gagner nos matches et enchaîner les victoires. (…) Le coach est déçu par le résultat. On ne s’y attendait pas. Je ne pensais pas qu’on allait perdre un match à la maison. Il a dit qu’il fallait penser au match suivant et qu’il fallait aller chercher les trois points à l’extérieur », a-t-il déclaré sur OL TV. Réponse ce week-end contre Nîmes.