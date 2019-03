À deux jours du déplacement de l’OL à Rennes (vendredi à 20h45), Lucas Tousart s’est présenté face aux journalistes en conférence de presse. Et le milieu de terrain a été interrogé sur la possibilité de voir José Mourinho arriver en Ligue 1, peut-être même à l’OL, alors que plusieurs rumeurs ont fait état récemment d’une arrivée du Portugais dans le championnat français : « Il se dit pas mal de choses, on en voit dans la presse et sur les réseaux. On ne sait pas trop quoi croire au final. Ce n’est pas quelque chose auquel nous on est attentifs, il y a des choses qui sont révélées qui sont fausses. On verra bien ce qu’il se passe. »

Tousart a ensuite donné son avis sur le coach portugais : « C’est toujours un très bon entraîneur, il a fait de super choses dans de grands clubs. Sa dernière aventure s’est mal passée (il a été licencié le 18 décembre 2018 par Manchester United, ndlr). Ça fait partie des très bons coachs pour moi, qui ont fait des choses bien avec tous leurs clubs. »