44 minutes. Voici le temps de jeu qu’a eu Melvin Bard (19 ans) cette saison avec l’OL, c’était sur le terrain de Nîmes le 6 décembre. Après avoir signé son premier contrat professionnel mi-août avec le club rhodanien, le défenseur gauche, lié jusqu’au 30 juin 2022, s’attendait sûrement à avoir un peu de temps de jeu mais ce n’est pas le cas.

Après des prestations de Youssouf Koné, Léo Dubois ou encore Marçal sur le côté gauche de la défense, c’est désormais Maxwel Cornet qui a évolué au poste de prédilection de Melvin Bard. Cela semblerait en décourager plus d’un mais le joueur de 19 ans souhaiterait prendre son temps et ne pas être prêté. C’est ce qu’annonce le Progrès ce vendredi alors que des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 se sont renseignés à son sujet. Cela ne devrait néanmoins pas faire grimper son temps de jeu cette saison.