L’Olympique Lyonnais vit une période très agitée, que ce soit en coulisses comme sur le terrain. Samedi, après une nouvelle défaite des Gones la veille, Bruno Genesio a annoncé sa décision de quitter son poste à l’issue de la saison. Avant cela, il faudra aller chercher une place sur le podium comme l’a confié Nabil Fekir lors d’un entretien accordé au site officiel du club. « On reste maître de notre destin pour l’objectif principal de finir sur le podium et se qualifier pour la prochaine Champions League. Lille a pris un peu d’avance sur nous. Il y a cette troisième place à assurer et pourquoi pas aller chercher la deuxième. On ne sait jamais, il reste encore six matches. Rien n’est fait. Les deux confrontations face à Lille et Marseille peuvent jouer en notre faveur. Il faut que tout le monde donne le maximum et se remette la tête à l’endroit ».

Pour cela, les pensionnaires du Groupama Stadium espèrent pouvoir compter sur leurs supporters. Le capitaine lyonnais leur a envoyé un message. « Je comprends leur déception, c’est normal. Mais nous siffler et être contre nous, je ne pense pas que ce soit la meilleure chose. Les supporters doivent continuer de venir au stade. Il faut qu’ils soient avec nous, nous soutiennent, nous poussent vers l’avant. On a besoin d’eux, surtout dans ces moments. C’est important pour l’équipe. On est tous dans le même bateau. Il faut qu’on avance ensemble ».