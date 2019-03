Sous contrat avec l’OL jusqu’en 2020, Nabil Fekir et son club ont lancé des discussions il y a quelque temps pour une éventuelle prolongation. Avec la période du moment, les choses traînent un peu en longueur et le joueur ne sait pas s’il restera au sein de son club formateur la saison prochaine. Lui qui aurait dû s’engager à Liverpool sans un problème au genou détecté lors de la visite médicale l’été dernier n’écarte pas un transfert lors du prochain mercato.

« Ce que je ferai l’an prochain ? Vraiment je ne sais pas. Je suis bien à Lyon, le président me fait confiance, tout le monde me fait confiance. Chaque saison est différente. Là, on a entamé des discussions avec le président, on verra bien. Des discussions pour prolonger ? Vous verrez bien » a assuré le capitaine des Gones au micro de Téléfoot dimanche matin. La balle est dans le camp de l’OL dorénavant.